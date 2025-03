Tesla Cybertruck sofre novo recall por peça de acabamento defeituosa

A Tesla diz que o trilho de inclinação depende inteiramente da cola estrutural para permanecer no lugar. O adesivo é vulnerável a uma fragilização ambiental, se degradando com o tempo. Assim, a Tesla substitui a cola problemática por uma versão mais durável que não é propensa ao desgaste ambiental. A marca também soldou um pino ao painel de aço inoxidável preso na estrutura do veículo

O problema é mais um em uma lista de questões já apresentadas pelo Tesla Cybertruck desde o início das suas vendas, em 2023. Desde o início das entregas, oito recalls já foram feitos pela montadora - muitos deles foram corrigidos remotamente, por software.

Confira a peça que está caindo:

