Cuidado no posto: o que acontece se abastecer carro com combustível errado

"O etanol tem menor poder calorífico e resistência a pulverização em baixas temperaturas. O funcionamento será irregular, com marcha lenta instável e dirigibilidade comprometida", disse Lopes.

Ele destaca que continuar a utilizar o veículo nessas condições pode levar à degradação do óleo lubrificante e problemas com o catalisador. Se um veículo a diesel for abastecido com gasolina, os danos podem ser ainda mais severos, dado o papel do diesel na lubrificação do sistema de injeção.

Ludovico Pitucha, mecânico e proprietário do Pitucha Centro Automotivo, adverte sobre os riscos de usar combustível errado em carros a diesel. "Colocar gasolina pode causar graves problemas na bomba, injetor e linha de combustível".

Para ele, o carro deve ser rebocado imediatamente para uma oficina para que todo o combustível errado seja retirado. No caso de etanol em carros a gasolina, ele menciona que, se a oficina estiver próxima, é possível dirigir até lá com cuidado, mas sempre com riscos.

"Vai ter falha de potência e pode estragar vários componentes, falha de ignição pode estragar vela, pode estragar cabo de vela pode estragar a bobina, e pode estragar, também, bico injetor", acrescenta.

Hugo Feitosa, gerente-tecnico da startup Mecanizou, que conecta oficinas mecânicas a fornecedores de peças automotivas, também é enfático: "O indicado é nem ligar o carro nesses casos. Guinche o carro imediatamente e leve a uma oficina para realizar a drenagem do combustível indevido".