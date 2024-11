Esposa dá Dodge clássico a marido, mas modelo vem com 'pegadinhas'

A esposa de um fã do Dodge Charger resolveu fazer uma surpresa para o marido quando encontrou por apenas US$ 3 mil (R$ 17.321) um modelo do veículo de 1973 na internet. Ela não resistiu à barganha, e mesmo sem nunca ver o carro pessoalmente comprou o veículo. Mas, quando o Charger chegou, muitas surpresas desagradáveis foram descobertas.

O que aconteceu

O Dodge Charger foi inteiramente pintado de azul, porém a tinta não é original. Seu interior é bege e há borracha no para-choque cromado na traseira para encobrir uma lacuna que estava ali. Uma chave de fenda abre o porta-malas.

Por dentro, a cabine está em péssimo estado, com o volante saindo e um rombo no túnel central do modelo, que foi tampado com uma peça de outro carro. Ainda assim, há grade dianteira, faróis e janelas que funcionam.