Megafeira em SP tem desde caminhão do Metallica a Ranger para o batente

O Carona traz, ainda, avaliação da linha 2025 do Peugeot 208, que traz novo logotipo e visual atualizado de faróis, grade frontal, para-choques, lanternas traseiras e rodas.

A versão topo de linha agora é a GT, que exibe design esportivo e traz o conhecido e eficiente motor 1.0 turbo flex T200, com três cilindros, capaz de render 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque.

Como em outros carros do grupo Stellantis, esse propulsor vem acompanhado do câmbio CVT, com sete marchas simuladas. O preço do novo 208 topo de linha é de R$ 123.990.

