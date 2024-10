Manobra Caranguejo: 'truque' permite tirar carro das vagas mais apertadas

0:00 / 0:00

Embora as especificações completas do trem de força do EQG ainda não tenham sido divulgadas, sabe-se que os quatro motores elétricos entregam uma potência impressionante, entre 600 e 670 cv.

A tecnologia que permite ao SUV andar de lado e girar não é apenas uma questão de conveniência; eae também representa um avanço significativo na engenharia automotiva.

Com motores elétricos controlando individualmente cada roda, os veículos ganham uma agilidade sem precedentes. Isso não só melhora a experiência de condução, mas também abre novas possibilidades para o design de carros, já que a necessidade de componentes mecânicos de conexão entre as rodas é eliminada.

