Sensor 'hidráulico' de garrafa PET viraliza na hora da baliza; assista

Você já teve problemas para estacionar o seu carro na correria do dia a dia? Frequentemente, motoristas danificam seus carros durante manobras em estacionamentos e fazendo balizas, seja por descuido ou imperícia.

A tecnologia atualmente já ajuda o motorista, com sensores de ré e câmeras traseiras. Entretanto, elas custam dinheiro. Desta forma, uma nova solução ganhou a internet recentemente.

Trata-se de um sensor 'hidráulico', com uma garrafa PET. Quando o motorista encosta no carro ou parede atrás, simplesmente a água dentro da garrafa vai para um copo, ao lado do motorista, avisando que o carro está no limite do espaço.