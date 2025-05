Não adianta reclamar: 3 erros que destroem a sua defesa após um acidente

Em muitos casos, as versões dos envolvidos são conflitantes, e sem registros concretos — como fotos, vídeos, relatos e dados de testemunhas — a defesa do condutor pode ficar fragilizada. Imagens da posição dos veículos, dos danos causados, das condições da via e da sinalização ajudam a esclarecer a dinâmica do acidente e a comprovar a responsabilidade real de cada parte.

Além disso, provas bem documentadas são fundamentais em processos administrativos (como recursos de multas ou suspensão da CNH), ações judiciais e até mesmo para acionar o seguro de forma correta. Câmeras de segurança, por exemplo, podem confirmar que o motorista estava dentro da legalidade, enquanto testemunhas podem reforçar sua versão dos fatos.

Quem registra, se protege. E quanto mais completo for o material reunido, maiores são as chances de uma defesa bem-sucedida.

3- Assumir a culpa no local e não chamar uma autoridade de trânsito

Assumir a culpa no local do acidente, principalmente sem ter clareza total do que aconteceu, é um erro grave que pode comprometer toda a defesa do motorista. Muitas vezes, a pessoa admite a responsabilidade por impulso, medo, pressão do outro condutor ou até para tentar resolver a situação mais rapidamente.

O problema é que essa declaração, ainda que informal, pode ser usada contra ela em processos administrativos, judiciais ou pela seguradora — mesmo que a dinâmica real do acidente mostre outro cenário. Uma simples frase como "a culpa foi minha" pode pesar mais do que qualquer argumento técnico posterior.