Como evitar golpes e fazer um bom negócio na compra de um carro usado

O mercado de veículos usados no Brasil vive um momento de grande aquecimento. Cresceu 7% no acumulado do ano e, em agosto, atingiu a marca de R$ 11,3 milhões de unidades vendidas no país, segundo a Fenauto. Apesar de oferecer muitas oportunidades, comprar um automóvel, a preço razoável requer cautela. A euforia de encontrar o carro dos sonhos pode ser rapidamente substituída pela frustração de ter caído em um golpe.

Os consumidores devem se armar com conhecimento e estar vigilantes para evitar ciladas de golpistas, garantindo assim que sua experiência de compra seja tão segura e satisfatória quanto possível. Com as estratégias certas, é possível aproveitar as vantagens de um mercado em expansão sem cair em armadilhas. Para garantir uma compra segura, é essencial estar atento a algumas dicas.

De acordo com a Fenauto, o modelo Volkswagen Gol continua sendo o veículo usado mais popular entre os consumidores, somando este ano mais de 70 mil unidades. Por outro lado, 1/3 dos veículos vendidos tem idade superior a 13 anos, em média, aponta o levantamento.