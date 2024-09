Advogado leva indenização milionária após bater moto de neve em helicóptero

Smith foi transportado de helicóptero para um centro de trauma e sofreu 12 costelas quebradas, um pulmão perfurado e hemorragia interna grave. Ele mora com seus pais hoje e se mantém com assistência federal por invalidez.

O Juiz Distrital dos EUA Mark Mastroianni escreveu: "o tribunal considera que o governo violou seu dever de cuidado ao não tomar nenhuma medida para proteger contra o risco óbvio de um helicóptero camuflado estacionado em uma trilha ativa de snowmobile, em uma área arborizada, enquanto o dia escurecia. O helicóptero e a área onde ele estava estacionado não estavam iluminados ou marcados de forma alguma."

O governo dos EUA agora tem 60 dias para pagar Smith ou apelar da decisão.

