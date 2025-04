Posso completar? Por que você nunca deve usar água no radiador do seu carro

O programa Carona desta semana traz dicas de manutenção no quadro Autosserviço. O consultor Marcelo Silva explica a importância da bomba d'água nos veículos e da sua correta manutenção.

Responsável pela circulação do líquido de arrefecimento do motor e da respectiva turbina, em veículos sobrealimentados, o componente pode sofrer danos resultantes de um hábito muito comum: completar o líquido do radiador com água da torneira e sem o aditivo recomendado no manual do fabricante.

Tais danos, como ferrugem, são capazes de fazer o motor "ferver", elevando o risco de danos a uma série de outras peças - cujo reparo pode pesar bastante no seu bolso.