Mini Aceman: testamos o elétrico de luxo que entrega potência e autonomia

SUV raiz e chinês

A nova edição do Carona também destaca o Tank 300, SUV 'raiz' que a GWM acaba de lançar no Brasil. Com preço sugerido de R$ 333 mil até o dia 30 de abril de 2025, a novidade traz construção robusta, com carroceria sobre chassi de longarinas, e tração 4x4 com caixa de transferência reduzida.

Também equipado com bloqueios de diferencial dianteiro, central e traseiro, o Tank 300 foi concebido para rodar em terrenos sem pavimentação, mas também vai bem no asfalto: dotado de propulsão híbrida plug-in, rende 394 cv de potência e acelera de zero a 100 km/h em 6,8 segundos.

Seu conjunto mecânico combina motor 2.0 turbo a gasolina com propulsor elétrico, ambos instalados na dianteira - a transmissão para as rodas de trás se dá de forma mecânica, por meio de um eixo cardã.A autonomia no modo 100% elétrico é de 75 km conforme o ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

Xiaomi vai bem em crash-test

O Carona desta semana traz, ainda, novidades sobre o SU7 - sedã 100 elétrico produzido e projetado pela Xiaomi, a famosa fabricante chinesa de smartphones, eletrodomésticos e produtos eletrônicos.