Cadê o dono? Como tomar posse de veículos abandonados e cheios de multas

Ele contou ao UOL que já regularizou e restaurou dois carros da marca por meio desse instrumento jurídico e aguarda para que a posse de outros complete cinco anos, a fim de requerer a respectiva propriedade legal.

Um dos automóveis que ele salvou de virar sucata e hoje integram sua coleção é o Dodge Magnum 1981 que estava há muitos anos abandonado na oficina de um mecânico parceiro, já falecido.

"O dono nunca mais apareceu. Depois de seis, sete anos eu e esse mecânico decidimos dar entrada com ação de usucapião. Banquei todas as despesas do processo e combinamos que, quando o pedido fosse deferido, eu pagaria ao mecânico a diferença para inteirar o valor do carro. Deu certo, o documento saiu no nome desse parceiro e em seguida fizemos a transferência para o meu", relata.

Outro carro "salvo" por Badolato via usucapião foi um Dodge Dart 1967 com fabricação norte-americana, que, segundo ele, pertenceu à frota da Embaixada da Argentina e cujo dono já tinha morrido, mas o veículo não foi incluído no respectivo inventário.

Após ter documentação regularizada em nome de Badolato, Dodge já restaurado integra coleção no interior de SP Imagem: Arquivo pessoal

De acordo com o colecionador, o sedã estava abandonado em um pátio de Brasília quando ele decidiu comprá-lo para restaurar, em 2005.