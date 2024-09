Por que carros estão amassando mais facilmente e isso é uma boa notícia

Carros modernos possuem o que é chamado de célula de sobrevivência. As estruturas em torno da cabine, onde vão as pessoas, são feitas de aços mais resistentes, enquanto frente e traseira são projetadas para deformar.

Com a tecnologia que tinha na época, o carro era inteiro um compartimento de segurança. Em compensação, cada batida que você dava, era jogado contra o pára-brisa. No Opala mesmo, em uma batida de frente, condutor e passageiro voam pelo pára-brisa" Pedro Luiz Scopino, responsável técnico da Scopino Auto Club

Carro antigo x novo

A parte dianteira, onde normalmente fica o motor, e a traseira, que abriga o porta-malas, entortar em um acidente, cedendo para absorver o impacto e preservar a célula de sobrevivência.

Para que aconteça isso, os carros modernos são feitos de materiais diferentes, com aços mais maleáveis onde as batidas serão absorvidas e mais resistentes nos locais em que deve proteger as pessoas que ocupam o veículo.

Além disso, carros modernos seguem regras mais rígidas de segurança. No Brasil, já são obrigatórios cintos de segurança de três pontos em todos os lugares, freios ABS e airbags duplos, sendo que grande parte dos modelos à venda no país hoje já oferecem bolsas laterais de série e de cortina como opcionais.