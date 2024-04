Greve faz Toyota antecipar etapa de fechamento da fábrica do Corolla em SP

Um outro ponto polêmico é o pedido de equiparação salarial entre os diversos departamentos. De acordo com o sindicato, a remuneração das plantas é muito diferente, chegando a cerca de 7.500 em Indaiatuba contra 5.000 em Sorocaba.

O presidente do sindicato afirma que será realizada uma reunião com o fabricante no próximo dia 30. A audiência no TRT (Tribunal Regional do Trabalho) está marcada para o dia 9 de maio.

