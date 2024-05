GM demite funcionários na fábrica de São José dos Campos após acordo e PDV

Procurada pela reportagem de UOL Carros, a General Motors confirma os desligamentos e sustenta que "fazem parte do processo de adequação do quadro de empregados anunciado em outubro de 2023, e firmado em acordo coletivo. O tema foi amplamente discutido, inclusive com a oferta de um PDV [plano de demissão voluntária]".

A companhia acrescenta que "a medida foi necessária e permitirá que a companhia mantenha a agilidade de suas operações, garantindo a sustentabilidade para o futuro".

Iniciado em dezembro, o PDV teve 696 adesões somente em São José dos Campos, de acordo com o sindicato da região, além de 140 funcionários colocados em licença remunerada.

"O sindicato é contra qualquer demissão. Como a maioria aderiu ao PDV aberto em dezembro, a GM já aplicou a reestruturação pretendida. Esses postos de trabalho que ela está fechando agora poderiam, sim, ser mantidos. As demissões vão na contramão do anúncio de novos investimentos feito recentemente pela montadora", afirma o presidente do Sindicato, Weller Gonçalves..

O que aconteceu

De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, a GM iniciou na última quinta-feira (2) o envio de telegramas para demissão de trabalhadores que estão em licença remunerada.