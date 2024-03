Toyota anuncia investimento de R$ 11 bi para fazer carros híbridos no país

Esse novo SUV vai estrear com o aporte de R$ 5 bilhões confirmado até 2026 pela Toyota e que integra o total de R$ 11 bilhões anunciado nesta terça-feira.

A notícia foi dada por Rafael Chang, CEO da Toyota para a América Latina e Caribe, após reunião do executivo com o vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), e o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A montadora informou que, além do veículo compacto, o novo ciclo de investimentos servirá para lançar e fabricar no país um outro modelo, com a mesma tecnologia híbrida flex - que seria a picape do Corolla Cross, segundo o colunista Vidal.

Ampliação da capacidade da fábrica de Sorocaba (SP)