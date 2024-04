Corolla x Compass 2025: o que cada SUV tem de melhor após atualizações

Os faróis do Toyota se tornaram mais agressivos e receberam luz de condução diurna chamativa, talvez não tanto quanto a nova grade metálica em colmeia. As lanternas têm LEDs diferentes. Se por um lado evoluiu muito, o SUV manteve o escapamento protuberante, peça que continua a ser camuflada no tom preto.

Deixando as alterações gerais, vamos ao que cada uma opção tem, a começar pelo Corolla Cross XR (R$ 164.990) - voltada ao filão de vendas diretas. O SUV de entrada traz ar-condicionado digital; assistência elétrica da direção; coluna de direção ajustável em altura e profundidade; uma entrada USB no console e duas atrás; quadro de instrumentos com visual digital de 7"; rodas de liga leve aro 17; controle de velocidade adaptativo; faróis de LED para facho alto e baixo; freio de estacionamento eletrônico; modo Sport; espelho e luz de cortesia nos dois parassois; espelhos retrovisores com recolhimento elétrico; entrada 12V no painel; sensor crepuscular; central multimídia de nove polegadas com conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay; vidros elétricos um-toque; volante revestido de couro; sete airbags e assistente de alerta e centralização de faixa

A versão intermediária XRE (R$ 178.590) do Corolla Cross é a primeira voltada às pessoas físicas. A lista de equipamentos acrescenta carregador sem fio de smartphones no console; chave presencial; painel de instrumentos digital de 12,3"; iluminação ambiente; lanternas de LED; acabamento interno com couro e material premium; câmera de ré que projeta linhas de distância; retrovisor interno eletrocrômico; sensores de estacionamento (apenas dois na dianteira e quatro na traseira); rodas aro 18 e apoio de braço para o banco traseiro.

Em um patamar acima, a XRX (R$ 191.790) soma ar-condicionado digital de duas zonas com sistema S-Flow (regula automaticamente o fluxo de ar para os passageiros dianteiros); teto solar; ajustes elétricos para o banco do motorista; abertura e fechamento elétrico do porta-malas por botão ou sensor de passagem de pé; luzes de indicação de direção sequenciais; acabamento interno em bege e preto; botão de partida sem chave; moldura superior da janela com detalhe cromado; alerta de ponto cego e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros dotados de frenagem automática para obstáculos e pedestres.

Configuração mais cara com motor 2.0, a esportiva GR-Sport (R$ 197.790) inclui retrovisores no tom preto metálico (rebatíveis eletricamente); bancos de couro e suede; painel com acabamento prata escuro; suspensão e direção mais esportivas e decoração exclusiva.

A ala dos híbridos começa com o XRV Hybrid 1.8 (R$ 202.690), que traz uma seleção de equipamentos mais semelhante ao do XRE 2.0, somando acabamento cromado na parte superior da linha dos vidros e regulagem de altura para todos os encostos de cabeça. O top de linha XRX Hybrid (R$ 210.990) e não traz alterações em relação ao modelo convencional de mesmo nome.