Chevrolet Trailblazer: SUV que Davi ganhou no BBB 24 tem detalhes revelados

Como é o Trailblazer 2025

Imagem: Divulgação

O novo Trailblazer terá as mesmas modificações mecânicas da nova S10: o motor turbodiesel de 2.8 litros com potência e torque elevados (de 200 cv e 51 kgfm para 207 cv e 52 kgfm). O SUV também vai incorporar o novo câmbio de oito marchas, em substituição ao atual, de seis velocidades. A tração é 4x4 com reduzida.

O novo Trailblazer vai de zero a 100 km/h agora em 9,5s (1s a menos que o modelo anterior), enquanto o consumo de diesel é de 9,2 km/l na cidade e de 11,2 km/l na estrada - até 12% mais eficiente que a versão antecessora - segundo o Inmetro.

Imagem: Divulgação

Com uma reestilização parecida também com a da nova S10, o modelo terá como versão topo de linha a nova High Country - que irá substituir a Premier neste ponto. O Trailblazer já vem desde a primeira versão com itens como faróis de LED, alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro, partida por botão e chave inteligente.