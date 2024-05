Micos? De Polo a T-Cross: veja as versões menos desejadas dos mais vendidos

Um dos modelos mais baratos do Brasil, o Fiat Mobi vende mais na opção de entrada Like 1.0 manual (R$ 72.990) - que, no acumulado do ano, chegoa a 14.481 emplacamentos. Já o aventureiro Trekking 1.0 manual (R$ 75.990) marcou 5.604 e é a opção menos comercializada do compacto em 2024.

Hyundai Creta

Imagem: Divulgação

O SUV faz mais sucesso na versão Limited 1.0 automática (R$ 152.690)., que soma 5.290 unidades negociadas em 2024 - muito além dos 1.557 emplacamentos da opção topo de linha Ultimate 2.0 automática, a de menor volume na gama do utilitário esportivo - o número é menor até do que os 2.214 exemplares comercializados do Creta Action 1.6 (R$ 119.990), que é da geração anterior e continua em linha.

Renault Kwid