BYD anuncia aumento de garantia para seus modelos eletrificados no Brasil

Garantias novas para veículos híbridos (em meses):

Veículo: 72 meses

Bateria: 96 meses

Motor elétrico: 96 meses (ou 200 mil km)

Alta tensão: 72 meses

Baixa tensão: 72 meses

Outros sistemas: 36 meses

Periféricos: 6 meses (ou 10 mil km)

Garantias novas para veículos comeciais elétricos e híbridos (em meses):

Veículo: 24 meses (ou 100 mil km)

Bateria: 96 meses (ou 500 mil km)

Motor elétrico: 72 meses (ou 150 mil km)

Alta tensão: 60 meses (ou 150 mil km)

Baixa tensão: 60 meses (ou 150 mil km)

Outros sistemas: 12 meses (ou 60 mil km)

Periféricos: 6 meses (ou 10 mil km)

