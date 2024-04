Marcas chinesas chegam a cobrar o triplo pelo mesmo carro em outros países

Com preços bastante competitivos na China, os veículos aumentam de valor significativamente quando são exportados para outros mercados. Isso ocorre devido a uma concorrência acirrada em seu país de origem, onde as montadoras obtêm apenas uma pequena margem de lucro.

O custo de produção chinês é mais barato devido a subsídios governamentais, mão de obra mais em conta e fabricação local de baterias.

Essa estratégia é liderada pela BYD, que em alguns mercados vende seus carros por cerca de três vezes o valor do que vende na China. Mesmo assim, ela ainda consegue vender mais barato que sua concorrência ocidental.

As marcas chinesas tendem a ter preços mais competitivos enquanto oferecem mais equipamentos e tecnologias padrão que as concorrentes.

Segundo a Reuters, o preço do BYD Atto 3 é no exterior de 81% a 174% superior ao praticado na China. Já os preços do BYD Dolphin variaram de 39% a 178% mais altos. Na Alemanha, o Dolphin custa o equivalente a US$ 37.439 (R$ 192 mil), enquanto na China seu preço é de US$ 16.524 (R$ 84.600).

