Como Stellantis economiza ao contratar engenheiros de Brasil e Índia

O grupo Stellantis, que compreende Fiat Chrysler e PSA, está contratando engenheiros no Brasil e na Índia para cortar custos.

Segundo a agência de notícias Bloomberg, cada engenheiro em EUA e Europa custaria à empresa de US$ 150 mil a US$ 200 mil (R$ 760 mil a R$ 1 milhão na cotação atual) por ano, porém no Brasil e na Índia a gigante automotiva poderia gastar apenas US$ 53 mil (R$ 270 mil) engenheiro/ano na operação.

O que aconteceu

A estratégia por trás das novas contratações está na redução de custos para competir com montadoras chinesas, já que a Stellantis já constrói carros tanto no Brasil quanto na Índia.