Flamengo não pode continuar sendo o maior adversário do Flamengo

"Nem Noé carregou tanto animal quanto o De la Cruz", gritou um torcedor no retorno da delegação ao Galeão. Como se Bruno Henrique, Éverton Cebolinha, Gérson, Pedro e Gabigol fossem animais e só De la Cruz, sozinho, carregasse o time inteiro.

"Você é ídolo! Tem de cobrar todo mundo!" Foi o grito de outro para Bruno Henrique, que já conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil desde que chegou ao NInho do Urubu. Alguém acha que Bruno Henrique está feliz? Ou Tite?

Ah, mas o Palestino não tem tradição! Isto aqui é Flamengo!

Também era Flamengo quando perdeu do Botafogo da Paraíba, no Maracanã, na campanha do Brasileirão de 1980.

Também era Flamengo quando caiu contra o Coritiba por 5 x 0 antes de ser campeão de 2009.

Também era Flamengo quando foi derrotado pelo Emelec, 2 x 0, no início do trabalho de Jorge Jesus.