Nova geração do Macan é Porsche de verdade sem gastar uma gota de gasolina

Porsche Macan Turbo Imagem: Divulgação

Construído sobre nova plataforma que dará origem a outros modelos elétricos do Grupo Volkswagen, e que já é utilizada no novo Audi Q6 e-tron, o Macan tem tração nas quatro rodas e baterias com 95 kWh de capacidade nas duas configurações.

Essas baterias são compatíveis com carregadores ultrarrápidos com até 270 kW de potência - o que permite, segundo a fabricante, recarregá-las de 10% a 80% em 21 minutos. A autonomia oficial no ciclo WLTP, europeu, é de até 613 km no Macan 4 e chega a 591 km na versão Turbo.

Porsche Macan Turbo Imagem: Divulgação

O consumo no ciclo do Inmetro, que é o adotado no Brasil, ainda não foi informado, mas espere um alcance cerca de 30% menor do que os informados acima. Ou seja, algo em torno de 400 km de autonomia.

Tive a oportunidade de rodar com as duas versões do Macan e ambas desempenham muito bem. A configuração 4 tem um motor menor no eixo traseiro, ante o Macan Turbo, e chega a 408 cv e 66,3 kgfm no modo overboost com controle de largada acionado - no ajuste padrão, a potência cai para 387 cv. Com esse conjunto, a Porsche informa aceleração de zero a 100 km/h em 5,2 segundos e velocidade máxima limitada a 220 km/h.