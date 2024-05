Nada de carro elétrico: nova Ferrari mantém motor V12 e tem mais de 800 cv

A fabricante também investiu em aerodinâmica, com elementos ativos na parte traseira que operam entre 60 km/h e 300 km/h, com sua parte inferior sendo projetada para maximizar a pressão aerodinâmica e sua carroceria em geral visando evitar o arrasto.

Por dentro, o carro tem grandes telas. No centro do painel está um display de entretenimento de 10,25 polegadas, enquanto atrás do volante está um painel em uma tela de 15,6 polegadas. Ainda há uma tela de 8,8 polegadas para o passageiro. Seu sistema de som é o Burmester com 15 alto-falantes.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.