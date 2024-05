'Moscas brancas': carros que tiveram apenas 1 exemplar emplacado em 2024

Claro que a Volkswagen está entre as montadoras com mais "moscas brancas" na lista. Em 2024, aparecem com apenas um emplacamento modelos como VW Santana, Quantum, Bora, Polo sedã e até um CrossFox, mas o grande destaque vai para o esportivo Corrado.

Os planos de trazer a Cadillac oficialmente para o Brasil nunca foram tirados do papel, no entanto, a marca se faz presente com exemplares únicos do sedã de luxo XTS e dos clássicos Fleetwood e DeVille. Logo abaixo dela, a Buick aparece com um antigo Eight. Especializada em utilitários, a GMC é simbolizada pelas picapes Syclone e 100.

Falando em marca nacional de baixo volume, a fabricante de carros fora de série Miura é representada por um Targa. Por sua vez, a Puma aparece com um GT e outro GTE. A Santa Matilde marcou um SM. Sem falar nos buggys da Engecart.

Jeep Grand Wagoneer Imagem: Divulgação

Em uma época em que os SUVs de luxo estão vendendo bem, a lista de carros com apenas um emplacamento em 2024 traz um utilitário que ajudou a inventar essa moda: o Jeep Grand Wagoneer. Não se sabe se é o de nova geração ou o clássico. Talvez a Jeep tenha trazido ao Brasil um exemplar do novo Grand Wagoneer para eventualmente lançá-lo em nosso mercado...

A Nissan aparece com dois modelos capazes de deixar qualquer entusiasta feliz: um GT-R e um Sunny RZ1, que se somam ao jipão Patrol.