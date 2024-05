Por que parar o campeonato é a coisa certa a ser feita

O que está acontecendo, futebolisticamente falando, é uma história potente no interior da catástrofe: Grêmio, Inter e Juventude estão trabalhando juntos. Diego Costa está atuando em resgates. Rochet está servindo comida. Os presidentes dos três clubes da série A estão se falando e se ajudando.

Em entrevista para Domitila Becker no "De Primeira", do UOL, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, disse que não faz sentido ver a linha do VAR sendo traçada enquanto tem ali gente procurando por água potável para beber. É uma colocação forte. Ela sugere a pergunta: como seguiremos dentro da normalidade enquanto parte dos nossos padecem nesses termos? O que é um, dois, três, dez jogos diante de tantas mortes e de tanta destruição?

Me parece que os boleiros que estão no Rio Grande do Sul olham para esse tipo de debate e pensam: do que eles estão falando? Como podem estar preocupados com o próximo jogo? Acredito que Grêmio, Inter e Juventude não estão nem aí para o que farão no Brasileirão ou em que posição acabarão.

Quando a tragédia estiver controlada, talvez Inter, Grêmio e Juventude possam encontrar outros CTs para treinar: o deles estará inviável por meses. Aí sim, nesse caso, podem aceitar os convites feitos para que usassem estruturas de times fora do estado. Por agora, interromper o Brasileirão seria um gesto de amor. Mas quem olha contrato não olha para esses detalhes românticos, não é mesmo?