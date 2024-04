GM fecha fábricas na Colômbia e Equador e vira importadora nos dois países

As fábricas de Bogotá e Quito são pertencentes à General Motors desde 1979 e 1982, respectivamente.

Com os dois fechamentos, a GM segue na América do Sul com suas cinco fábricas no Brasil - Gravataí (RS), Joinville (SC), Mogi das Cruzes (SP), São Caetano do Sul (SP) e São José dos Campos (SP) - e com sua única na Argentina, em Rosário.

Confira o comunicado da GM:

A General Motors anunciou na sexta-feira, dia 26 de abril, mudanças importantes em suas operações na Colômbia e no Equador. As medidas vão permitir que a empresa esteja mais bem posicionada para oferecer aos seus clientes veículos, tecnologias e serviços mais avançados.

O processo de encerramento das operações de manufatura na fábrica Colmotores na Colômbia já iniciaram. Na fábrica OBB no Equador, as operações de manufatura serão encerradas no final de agosto. Com isso, a GM passa a atuar nestes respectivos países em um modelo de negócio exclusivamente comercial, suportado pela excelência nos serviços de vendas e pós-vendas da rede de concessionárias.

A decisão permitirá que a empresa alcance maior competitividade na América do Sul, garantindo sustentabilidade para o futuro. Os investimentos recentemente anunciados pela empresa no Brasil vão acelerar a mobilidade sustentável na região por meio da renovação do portfólio, desenvolvimento de tecnologias inovadoras, evolução das operações e criação de novos negócios.