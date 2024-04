Stellantis anuncia investimento bilionário para novo SUV e outros 5 carros

A Stellantis acaba de anunciar a produção do novo Peugeot 2008 na Argentina, projeto com investimento de R$ 1,4 bilhão (US$ 270 milhões). O SUV compacto começa a ser fabricado no país vizinho ainda em 2024.

Além disso, o grupo automotivo revelou o investimento de R$ 13 bilhões na fábrica de Goiana, Pernambuco, onde são feitos modelos como a Ram Rampage, Fiat Toro, Jeep Renegade, Compass e Commander.

Os planos para a fábrica pernambucana fazem parte de um total de R$ 30 bilhões de investimentos no país. Por sua vez, o dinheiro aplicado no 2008 é de um plano anterior, não incluído no novo anúncio de investimentos do ciclo 2025/2030, plano que inclui outros R$ 2 bilhões para a Argentina.