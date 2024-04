Nova marca chinesa deve ocupar fábrica da Caoa Chery parada há 2 anos em SP

CEO global da montadora chinesa, Zhang Guibing, falou um dia antes à imprensa brasileira que a relação entre Chery e Caoa se ajustou no último mês e meio, depois de ruídos após morte do fundador do grupo brasileiro, Carlos Alberto de Oliveira Andrade.

Apesar de afirmar que o acordo está próximo, a própria Omoda Jaecoo admite que o negócio pode melar e que, caso isso ocorra, procurará um novo local. A marca, porém, reafirma que terá uma fábrica no país de qualquer forma. Vale lembrar que é executivos já mantiveram conversas com outros estados sobre o tema. "Jacareí é a principal, mas não a única opção", disse Wang.

A ideia é que os carros nacionais sejam, ao menos inicialmente, apenas montados por aqui, no regime CKD. A produção de modelos híbridos, provavelmente flex, seria o foco desta fábrica no Brasil. Os demais modelos, alguns já anunciados pela marca, serão importados.

Até o momento, a marca já confirmou a chegada de três veículos ao Brasil: Omoda 5, programado para ser lançado em outubro com versões híbrida e elétrica, além dos Jaecoo 7 e 8. O Omoda 7, que foi apresentado aqui na China nesta semana, também deve vir em 2025.

Segundo executivos, a rede de concessionários da Omoda Jaecoo será própria e não terá relação com a Caoa Chery. Nesta primeira fase de implementação, serão 50 lojas espalhadas pelo Brasil.

*Viagem a convite de Omoda Jaecoo