Mudança em motor do Toyota Corolla pode tornar carros elétricos obsoletos

A companhia foi a primeira a lançar um modelo movido com o combustível e, mais recentemente, projetou um motor a combustão alimentado pelo gás em sua forma líquida que promete ser uma alternativa viável aos carros elétricos rumo à descarbonização.

A tecnologia desse motor, na verdade, é uma adaptação de motores a combustão convencionais e utiliza um princípio diferente do aplicado no Mirai -sedã a hidrogênio que utiliza células de combustível alimentadas com uma reação química do estado gasoso do elemento para gerar energia e abastecer um propulsor elétrico.

Os motores H2 são alimentados diretamente com hidrogênio líquido. O armazenamento do combustível neste estado pode ser feito em uma pressão menor, bem diferente do conjunto pressurizado exigido pelo gás, mas continua a ter que ser guardado a temperaturas abaixo de -250ºC. Para compensar, por ser mais denso que o gás, o hidrogênio líquido permite armazenar 50% a mais de energia no mesmo volume.

Testado nas pistas, o motor 1.6 turbo é semelhante ao que equipa os modelos GR Yaris e GR Corolla - e já foi testado no Corolla Cross. Da mesma maneira que outros carros a hidrogênio, o três cilindros gera apenas água pelo escapamento, entretanto, não chega a ser considerado zero emissão, uma vez que pode emitir um pouco de óxido de nitrogênio. É quase nada se comparado a um propulsor a combustão movido a etanol, gasolina ou diesel.

Mudanças no motor convencional

Algumas mudanças foram feitas para suportar o novo combustível, tais como sistema de injeção com maior pressão, juntas mais fortes, anéis de vedação reforçados, tudo para usar o combustível com segurança. O hidrogênio tem várias vantagens, mas é altamente inflamável, muitos associam o elemento ao desastre do dirigível Hindenburg, acontecido no longínquo ano de 1937.