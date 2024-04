Chery planeja picape com novas marcas e diz ter resolvido ruídos com a Caoa

A relação entre Chery e Caoa não passa apenas pela montadora que as duas empresas gerem de forma conjunta na fábrica instalada em Anápolis (GO). Outro componente é a Exeed, marca de luxo do grupo chinês. A empresa brasileira já afirmou que detém os direitos para a comercialização de produtos em solo nacional, enquanto a montadora asiática chegou falar em operação solo no Brasil.

Ao ser questionado, o executivo não descartou, mas preferiu se manter cauteloso ao falar sobre a possibilidade da vinda da marca para o nosso país.

"No passado tivemos problemas com a Chery, quando chegamos não estávamos preparados. Não queremos que algo assim ocorra novamente. Então vamos passo a passo, fazer algo um pouco mais estabelecido e na hora certa acelerar. É como uma marca premium, o cliente não aceita se houver algum erro", afirmou.

Enquanto isso, o foco da Chery é introduzir e fazer a Omoda Jaecco deslanchar no Brasil. A nova marca chega ao nosso mercado nacional com o objetivo de atrair um público mais jovem e conectado. Já são dois lançamentos confirmados para os próximos meses, de um total de nove que ocorrerão até 2025.

Tanto no papo com jornalistas quanto na apresentação do Omoda 7 na noite de domingo (28), Zhang citou a relação entre as sul-coreanas Kia e Hyundai como exemplo de que é possível ter duas operações de um mesmo grupo convivendo de forma harmoniosa.

"A sociedade teve grandes mudanças. Quando você olhava para Toyota ou Volkswagen no passado, o carro mais vendido tinha 2 milhões de unidades comercializaras. Hoje não chega a 1 milhão, cada grupo tem um hábito ou comportamento diferente. Decidimos ir atrás desses grupos, e não somente nós. GWM tem sete diferentes marcas, BYD também são sete", opinou.