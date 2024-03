Como faróis sem lâmpada são caminho sem volta e já chegaram aos 'populares'

A tecnologia não diz respeito somente aos faróis: o uso de LEDs em lanternas de carros nacionais é mais antigo, a exemplo da Fiat Idea.

A antiga minivan compacta ganhou o recurso no facelift de 2010, o que aumentou a visibilidade das luzes de posição. No entanto, somente os automóveis mais recentes incluíram a iluminação do diodo emissor também nas luzes de freio, diminuindo o tempo de reação entre a frenagem e o acendimento. Com isso, a segurança é ampliada.

