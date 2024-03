Por que polícia tem pedido que cidadãos facilitem roubo de carros no Canadá

Isso ocorre devido ao fato de que a maior parte das invasões são para o roubo do veículo.

Houve 12.024 veículos roubados em Toronto em 2023, um aumento em relação ao número de 9.657 de 2022.

O policial Marco Ricciardi disse em uma reunião de segurança comunitária: "para evitar a possibilidade de ser atacado em sua casa, deixe seus controles remotos na porta da frente, porque eles estão invadindo sua casa para roubar seu carro. Eles não querem mais nada."

A polícia suspeita que as ações são orquestradas por crime organizado, com os carros roubados frequentemente sendo transferidos para outras cidades e outros países para serem vendidos. A polícia, entretanto, diz que 46% dos veículos são recuperados.

Recentemente, uma mulher viralizou na internet após colocar um bilhete em seu carro. Ele dizia: "caro Sr. Ladrão, por favor, não quebre a janela do meu carro. A porta está aberta. Tenha um ótimo dia". Seu carro já havia sido arrombado três vezes.

