BYD amplia investimento para R$ 5,5 bi e fará prédios residenciais na Bahia

A BYD anunciou hoje (18), em Camaçari (BA), aumento do investimento da empresa no Brasil, de R$ 3 bilhões para R$ 5,5 bilhões, para a construção da sua linha de produção de veículos no município, onde estava localizada a fábrica da Ford.

Trata-se de um valor 83% superior do que foi anunciado inicialmente.

"É importante ressaltar que esses R$ 5,5 bilhões serão investidos em um curto espaço de tempo. Nós queremos acelerar as obras para logo ter os primeiros carros produzidos na Bahia", afirmou Stella Li, vice-presidente executiva global da BYD, Stella Li, que se reuniu hoje com Jerônimo Rodrigues, o governador da Bahia, nas companhias de Tyler Li, presidente da BYD no Brasil, e do conselheiro especial da montadora, Alexandre Baldy.