Videogames viram a aposta das montadoras para diversão no trânsito

Somente depois de virar alvo dos reguladores que a empresa decidiu desabilitar o recurso, permitindo o seu uso apenas com o carro parado. A despeito disso, ainda é um bom passatempo na hora da recarga. É uma medida de segurança que passou a ser implementada nos projetos futuros.

Há também a possibilidade de deixar só o carona usar os apps. A Mercedes-Benz resolveu a questão da distração usando uma tela com duas visualizações, tecnologia que permite exibir uma visão para o motorista e outra para o passageiro. Mais ou menos como era a central dualview dos Land Rovers. O recurso está disponível para o novo Classe E.

Muitos fabricantes anunciaram nos últimos anos ou meses que estão investindo nessa forma de entretenimento. Entre as marcas instaladas no Brasil, a Volkswagen foi a primeira a contar com joguinhos clássicos, exemplos dos games da cobrinha, campo minado e da memória, todos integrados à central multimídia.

Entre as novidades mais recentes, a BMW exibiu na CES 2024 (Consumer Electronics Show) o sistema operacional 9. Além de opções de conectividade inéditas, a nova geração passará a contar com games variados, incluindo jogos que são compatíveis com controles bluetooth, dando a chance de jogar em dupla. A marca demonstrou a funcionalidade com um joguinho de corrida chamado Beach Buggy Racing 2.

Na mesma feira, a Sony apresentou a segunda geração do seu carro conceito Afeela. No caso, a proposta de integração é mais do que coerente, dado que a empresa japonesa fabrica o console mais vendido da atualidade, o PlayStation 5 - os controles dele são usados no automóvel também.

A experiência permitiu utilizar uma matriz mais sofisticada do que a média: a Unreal Engine 3D, ferramenta de desenvolvimento usada em muitos games atuais. Embora a promessa de um automóvel da marca esteja sempre sendo postergada, já há um contrato de fornecimento fechado com a Honda.