Como superdesconto da Volks tenta coibir ladrões de roubar peça do Nivus

Nos últimos meses, o medo de estacionar o carro e perceber uma peça faltando passou a fazer parte da rotina dos proprietários de Volkswagen Nivus mais informados. Com isso, iniciou-se uma onda de furtos com prejuízos que passavam de R$ 10 mil. O cenário ficou tão crítico que a marca resolveu intervir e baixar drasticamente o preço da peça. A informação foi publicada pela AutoEsporte e confirmada pela coluna.

A origem do problema foi noticiada pelo UOL Carros em novembro, depois que criminosos descobriram que uma peça do SUV que parece simples - o emblema frontal da Volkswagen -, na verdade, vale um bom dinheiro.

De acordo com concessionários entrevistados, o emblema, de fato, é mais caro porque esconde o radar do controle de cruzeiro adaptativo, peça que mede a distância do veículo da frente, por exemplo. Há três meses, a cotação encontrada pela reportagem do UOL Carros foi entre R$ 1.627 a R$ 2.147. Atualmente, encontramos a mesma peça por R$ 196,87 no site da montadora.