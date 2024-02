Preços nas alturas: valores cobrados pela Honda são mesmo absurdos?

Nesta semana, foi lançado no Brasil o novo CR-V, importado da Tailândia em versão única, Advance Hybrid, por R$ 353 mil. O valor alto chama a atenção, por ser mais de R$ 70 mil superior ao de outro SUV médio lançado recentemente, o mexicano Volkswagen Tiguan, que é importado do México e tem sete lugares - ante os cinco do asiático.

Além disso, é mais de R$ 100 mil superior ao do Tiggo 8, da Caoa Chery - por ora trazido da China, mas que em breve deve ser nacionalizado. Ao mesmo tempo, estou testando o esportivo Civic Type R, do qual falarei mais adiante, em detalhes. O produto, importado do Japão, custa R$ 430 mil.

Nos comentários do primeiro vídeo do Civic Type R que publiquei em meu perfil no Instagram, surgiram inúmeras comparações entre o valor do esportivo da Honda e do híbrido BMW 330e. O japonês é R$ 7 mil mais caro que o alemão. Esse custo adicional foi considerado absurdo por aqueles que apontaram a diferença.

Além disso, no vídeo do CR-V, também publicado em meu perfil, foram inevitáveis as comparações de valores com outro produto da BMW, o X1. O SUV tailandês custa até cerca de R$ 50 mil a mais. O SUV BMW de entrada tem preço R$ 300 mil. O topo de linha sai por R$ 356 mil.

Mas será que é mesmo absurdo um Honda custar mais que um BMW, nesses dois casos específicos? Isso é uma diretriz da subsidiária brasileira da montadora, ou é assim no mundo todo?

Comparações pelo mundo

Fiz um levantamento de preços desses produtos em outros mercados para mostrar que isso não é uma decisão da Honda no Brasil. Mas, antes de mostrar os números, é preciso explicar um detalhe importante. O 330e, um sedã híbrido para usar em qualquer situação, tem 5 cv a menos que o Type R e não é, em hipótese alguma, rival do hatch japonês.