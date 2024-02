Roubo de carros em SP sobe em 2023; veja maiores alvos dos bandidos

Os furtos e roubos de veículos em São Paulo tiveram aumento em 2023 em relação ao ano anterior, com destaque para a disparada de casos envolvendo Fiat Argo e Renault Sandero. É o que mostra levantamento da empresa de rastreamento veicular Ituran, obtido com exclusividade pelo UOL Carros e feito com base nos dados oficiais mais recentes disponibilizados no site da Secretaria da Segurança Pública do governo paulista.

O que aconteceu?

De acordo com o estudo, nos 12 meses de 2023, o furto e o roubo de veículos tiveram um aumento de 8,2% em comparação ao mesmo período no ano passado.

De janeiro a dezembro de 2023 foram registrados 57.501 casos de roubos e furtos de carros de passeio na capital e na Grande São Paulo, ante 53.154 ocorrências em 2022

O carro mais visado pelos ladrões foi o Volkswagen Gol, com 3.583 casos de furto ou roubo. No mesmo período em 2022, foram 3.396 - uma elevação de 5,5% nas ocorrências

Dois veículos, porém, chamam a atenção pela disparada de casos. Os roubos e furtos de Fiat Argo subiram de 1.290 casos em 2022 para 2.240 no último ano. Já as ocorrências envolvendo Renault Sandero tiveram um aumento de 555 casos para 1.383.

Bairros da capital com alta nas ocorrências

Conforme a Ituran, considerando apenas a capital de São Paulo, o aumento nos casos de roubo ou furto foi de 9,3% em 2023 (32.257 casos em 2022 ante 35.248 em 2023). Veja abaixo os bairros mais afetados:

Ipiranga, na zona sul, apresentou aumento de 20,9% nas ocorrências, (indo de 780 para 968 ocorrências.

Tatuapé, na zona leste, teve elevação de 10,9% - de 880 para 924 ocorrências.

Itaquera, também na zona leste da capital, teve alta de 6,6% nos casos de roubo ou furto (de 748 para 797)

