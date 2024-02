Novos carros vigiarão seu jeito de dirigir e até uso do celular ao volante

Somado a isso, grandes big techs estão cada vez mais integradas aos multimídias. Pode contar que tudo isso está transformando a experiência dos motoristas e passageiros, ou até está próximo de ser aplicado. Muitas com o uso do ChatGPT.

IA dentro dos carros

Um bom exemplo é a nova aplicação da fornecedora Continental o seu novo eTravel.companion . O novo companheiro de viagens é capaz de cruzar dados do hábito do motorista, ambiente e outros parâmetros, como propor até caminhos diferentes.

. O novo companheiro de viagens é capaz de cruzar dados do hábito do motorista, ambiente e outros parâmetros, como propor até caminhos diferentes. Outra tecnologia é um assistente capaz de olhar você - e os passageiros - por inteiro o tempo todo . Também criada pela Continental, a função é semelhante ao reconhecimento de face dos celulares, mas ainda menos sujeita a fraudes com fotos no lugar de faces.

. Também criada pela Continental, a função é semelhante ao reconhecimento de face dos celulares, mas ainda menos sujeita a fraudes com fotos no lugar de faces. Para se precaver, a câmera é capaz de reconhecer características humanas , o que inclui até a checagem se é real a pele de uma pessoa. A adaptação aos hábitos e gestos também conta com o monitoramento da saúde.

, o que inclui até a checagem se é real a pele de uma pessoa. A adaptação aos hábitos e gestos também conta com o monitoramento da saúde. A Bosch criou outro assistente virtual com câmeras que também vigia maus comportamentos, por exemplo . Se você estiver ao celular, ele pede "encarecidamente" para desligá-lo.

. Se você estiver ao celular, ele pede "encarecidamente" para desligá-lo. Comunicar-se com uma máquina é algo que ainda carece de calor humano, algo que a Mercedes-Benz pretende resolver. O assistente virtual do sistema MBUX está começando a aprender linguagens - são esperadas 35 -, o que permite oferecer abordagens mais calorosas.

O assistente virtual do sistema MBUX está começando a aprender linguagens - são esperadas 35 -, o que permite oferecer abordagens mais calorosas. Algumas são esperadas, exemplo de ligar para as pessoas de uma reunião quando a tecnologia detectar que você está atrasado. Tudo com o uso do ChatGPT, a mesma inteligência artificial que será usada nos BMW e Volkswagen.

Big techs também estão de olho nos carros

Além das fornecedoras automotivas, as big techs também têm novidades, mas não dá para falar que todas vão ajudar de maneira 100% positiva. Uma polêmica é a inclusão do Teams nos navegadores. Sim, será mais difícil usar aquela desculpa que você não poderá entrar na reunião enquanto está no trânsito. Pelo menos o uso de câmeras para reuniões por vídeo está vetado.

Também é curiosa a integração de recursos ao Android Auto, como é o caso de um assistente que pode acessar suas mensagens no WhatsApp e fazer um resumo delas.