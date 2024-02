Mecides? Nova marca chinesa copia carros e até nome de outras montadoras

Entre os modelos sofisticados, temos réplicas de Porsches, como o Cayenne, o Macan e até mesmo um SUV seguindo a linha do 911.

Temos também carros que seguem a linha de Aston Martin DBX (foto abaixo) e Maserati Grecale (foto principal, apesar de ter um adesivo na frente que lembra o símbolo da Porsche).

Imagem: Reprodução

Já o modelo Mecides MBJD é inspirado no Bugatti 16C Galibier Concept 2009, com grade em forma de ferradura.

Há ainda um 'Ford Bronco' em uma versão menor. A grade fica maior e as rodas são bem menores que a do modelo original. Outras réplicas de modelos maiores são do Suzuki Jimny e do Mercedes Classe G.

Nem mesmo os compatriotas foram poupados pela Mecides, com réplicas de BYD Dolphin e Saic GM Wuling Bingo.