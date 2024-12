A indústria automotiva está à beira de uma revolução com a chegada dos pneus inteligentes, capazes de se adaptar automaticamente às condições da estrada. Esses compostos prometem transformar a segurança, a eficiência e o conforto das viagens de carro. A Nokian Tyres, uma empresa finlandesa, tem trabalhado no desenvolvimento de pneus com sulcos ajustáveis para melhorar a tração e a segurança em diferentes condições de estrada. Teemu Soini, vice-presidente de Inovação e Desenvolvimento da empresa, conta que a tecnologia está suficientemente avançada, com sensores integrados que utilizam Bluetooth para compartilhar informações de temperatura e pressão durante todo o ciclo de vida dos pneus. A ideia é que os compostos cheguem ao mercado dentro de uma década. Imagine dirigir na rodovia e, ao chegar a um parque de off-road, os sulcos do pneu mudam automaticamente para enfrentar a terra e a lama. "Ajustar a capacidade dos sulcos melhoraria significativamente as características de manuseio do pneu", afirma Soini. Em setembro de 2024, a Bosch e a Pirelli assinaram um acordo de desenvolvimento conjunto para criar novas soluções de pneus inteligentes. A junção de tecnologias das duas empresas permitirá coletar, processar e transmitir dados de pneus em tempo real, fornecendo parâmetros para o sistema de controle eletrônico do veículo. As soluções são baseadas em sensores integrados nos pneus, conhecidos como in-tyre sensors. O sistema Pirelli Cyber Tire coleta dados e os transmite ao veículo em tempo real, permitindo o uso ideal das propriedades dos pneus. Essa tecnologia já está sendo usada no hipercarro Pagani Utopia Roadster, transmitindo informações importantes sobre os pneus para a unidade de controle de tração e estabilidade, proporcionando maior segurança e condições de direção personalizadas. A Continental está desenvolvendo pneus que podem ajustar automaticamente a pressão de ar, considerando a situação de condução, as condições da estrada e até o clima. De acordo com a empresa, o pneu do futuro será eletrificado e, ao detectar uma pressão inadequada, ajustará automaticamente a sua própria pressão de ar considerando a situação de condução, as condições da estrada e até mesmo o clima. Estudos indicam que aproximadamente 40% dos incidentes de falhas inesperadas dos pneus são causados por insuficiência de pressão. A manutenção sempre otimizada do sistema contribui para uma condução mais segura e eficiente em termos de consumo de energia. Celso Pereira, supervisor comercial de desenvolvimento de produto da Continental, destaca que "os pneus conectados podem fornecer informações sobre suas condições, ajudando a evitar falhas repentinas e melhorando a segurança nas estradas". A Hankook Tire participa de um Projeto de Inovação de Design, criando conceitos de pneus futuristas. O Boostrac, por exemplo, tem blocos de piso hexagonais que se expandem para maior tração em terrenos desafiadores. Os pneus Alpike expandem sua circunferência para aumentar a distância do solo, ideais para dirigir em neve pesada. O HyBlade vem com uma banda de rodagem 'roda d'água' e raios de hélice lateral para atravessar águas profundas. A Dunlop, através da Sumitomo Rubber Industries, também está transformando a segurança e a eficiência veicular com seus pneus inteligentes. Eles utilizam materiais sustentáveis e conectividade à Internet das Coisas (IoT) para entregar benefícios tanto para motoristas quanto para fabricantes de veículos. Active Tread é uma tecnologia na qual um composto químico especial é misturado à borracha da banda de rodagem, que por sua vez interage com o ambiente conforme a temperatura e o nível de umidade do pavimento em que o veículo está circulando. Quando a temperatura desse ambiente diminui, com a presença de neve ou frio intenso, a borracha da banda de rodagem se ajusta ficando mais macia para aumentar a aderência à superfície de contato. Do mesmo modo, quando o veículo circula sob chuva intensa ou transpondo áreas com acúmulo de água, a borracha da banda de rodagem também se ajusta, tornando-se mais flexível e melhorando a aderência ao solo. Em condições ensolaradas ou quentes, o pneu retorna à sua rigidez original. Segundo a Dunlop, em um futuro não muito distante, os pneus poderão realizar sua própria manutenção e reparar danos automaticamente, garantindo que continuem a rodar sem interrupções. Esses avanços, impulsionados pela inteligência artificial, irão aprimorar a segurança, a eficiência e a sustentabilidade da mobilidade.