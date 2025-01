Quarta-feira, 01/01/2025 Estação permite trocar as baterias por unidades carregadas em pouco mais de um minuto Divulgação Nova tecnologia de baterias traz 'recarga instantânea' em carros elétricos Wandick Donett, colaboração para o UOL Um dos maiores entraves para a popularização dos carros elétricos é o tempo necessário para recarga das respectivas baterias. Mesmo em carregadores de alta potência, o procedimento até a recarga total costuma demorar mais de uma hora, no melhor dos cenários. Contudo, uma nova tecnologia permite que as baterias do veículo estejam plenamente carregadas em cerca de cem segundos. A gigante chinesa de baterias CATL (Contemporary Amperex Technology Ltd) desenvolveu a solução, baseada na troca das baterias descarregadas por outras com carga total. Essa abordagem já existia - chamado de Evogo, o serviço foi lançado originalmente na China em 2022. Contudo, agora a empresa apresentou tamanhos padronizados de baterias e das respectivas estações de troca, permitindo a aplicação do ecossistema em maior escala e facilitando a adesão pelas montadoras de carros elétricos. Durante a conferência Choco-Swap, realizada em Xiamen, a CATL apresentou dois modelos de baterias, chamados de #20 e #25, com versões baseadas em duas tecnologias de retenção de carga: LFP (fosfato de ferro-lítio) e NMC (óxido de cobalto, manganês, níquel e lítio). A versão #20 LFP traz capacidade de 42 kWh e autonomia de aproximadamente 400 km, dependendo do modelo de veículo, enquanto a variante #20 NMC oferece 52 kWh e alcance de até 500 km. Por sua vez, a versão #25 LFP conta com 56 kWh e autonomia de 500 km, ao passo que a opção #25 NMC tem capacidade de 70 kWh e alcance de 600 km. Elas são compatíveis com veículos de diferentes tamanhos e carrocerias - a CATL afirma ter participado do desenvolvimento de dez novos automóveis elétricos com o sistema de baterias removíveis. A CATL planeja construir, considerando apenas o território chinês, mil estações de troca de baterias até 2025 e expandir essa rede para 30 mil estações até 2030. A assinatura do serviço no país asiático custa 369 yuans por mês (aproximadamente R$ 315 na conversão direta). "Essa tecnologia traz hoje uma grande vantagem: o tempo de abastecimento similar ao dos veículos a combustão. Nas cidades, para o consumidor, a maior parte dos abastecimentos será feita em residências. Já nas estradas o swap (recarga instantânea) é hoje uma enorme vantagem em viagens longas", avalia Carlos Roma, diretor técnico da ABVE (Associação Brasileira de Veículos Elétricos). A troca de baterias também é vista como uma solução mais adequada para frotas comerciais, onde a propriedade do produto não é tão importante. Na avaliação de Roma, as ˜swap stations˜ podem fazer sentido hoje para alguns países e mercados, mas aposta que em um futuro não muito distante não serão mais necessárias, graças ao rápido desenvolvimento de baterias de alta densidade energética e de sistemas ultrarrápidos de recarga. Publicidade UOL Carros recomenda Toyota/Divulgação Yaris Cross, novo VW e facelift do Onix: 10 carros que chegam em 2025 Leia mais Mario Anzuoni - 13.abr.24/Reuters De Musk ao 'pai' da BYD: conheça os maiores bilionários do setor automotivo Leia mais Levi Pinheiro Por que carros ficam mais potentes no Rio do que em SP ou Belo Horizonte Leia mais Bombou nas redes Marcos Camargo/UOL Toyota mais barato do Brasil deixará de ser vendido em 2025; veja detalhes Leia mais Divulgação 5 atitudes que detonam câmbio automático e te fazem gastar na oficina Leia mais iStock Prejuízo de R$ 2.000: por que você não deve rodar com tanque na reserva Leia mais Compartilhar essa edição