Quem vai comprar? Por que Jeep lançou versão de quase R$ 300 mil do Compass

O topo de linha, Compass Hurricane Blackhawk, é aquele que mais se aproxima dos R$ 300 mil. Tem tabela de R$ 279.990. Com o desconto aproximado para CNPJ, já pode sair por R$ 250 mil (valor estimado). As demais versões tiveram redução de preço (confira abaixo). E a Jeep informou que, mesmo assim, vai manter as mesmas condições de antes para a modalidade pessoa jurídica.

Objetivo

Interior do Jeep Compass Blackhawk, nova versão de topo do SUV, desconsiderando a importada e híbrida 4xe Imagem: Divulgação

Mas por que lançar o Compass com o motor 2.0 turbo a gasolina? A linha, que já tinha o 1.3 flex e o 2.0 turbodiesel, não estava indo bem? Só que o diesel perdeu muito apelo ante o consumidor desde que os preços aumentaram - em muitas praças, o litro continua mais alto que o da gasolina.

E as versões a diesel, com tração 4x4, sempre foram um grande diferencial do Jeep diante da concorrência. Então, como manter esse apelo com um tipo de produto que já não cativa tanto o público? As versões Hurricane surgem com esse objetivo.

Elas praticamente substituem as configurações a diesel, embora a Jeep tenha mantido uma opção na gama - Limited, com tabela de R$ 249.990. Assim, aqueles que ainda se interessavam por essa tecnologia a têm à disposição.