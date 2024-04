Jeep Compass ganha novo motor na linha 2025; preços, equipamentos e versões

SUV médio mais vendido do Brasil, o Jeep Compass acaba de chegar à linha 2025 com uma série de mudanças para se manter na liderança. Segundo a Jeep, houve uma redução de até R$ 20 mil nos preços sugeridos e os valores agora vão de R$ 179.990 a R$ 279.990.

Dentre as novidades, está a introdução do motor 2.0 turbo a gasolina Hurricane, capaz de render 272 cv de potência e 40,8 kgfm de torque, nas duas versões topo de linha do Compass: a inédita Blackhawk (R$ 279.990), com apelo esportivo, e a Overland R$ 266.990), que anteriormente estava disponível apenas na gama do SUV de até sete lugares Commander. Nessas duas versões, a aceleração de zero a 100 km/h acontece em 6,3 segundos.

Essa é a mesma motorização adotada na Ram Rampage e no Jeep Wrangler e, no Compass, é sempre acompanhada da transmissão automática de nove velocidades com reduzida, mais tração 4x4 e seletor de tipos de terreno.