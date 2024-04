Cybertruck: conhecemos a picape excêntrica que tem 1 ano e meio de espera

Imagem: Divulgação

Também por meio do multimídia o cliente pode comprar funcionalidades para o próprio carro, como diferentes níveis de assistência para o semiautônomo de condução Auto Pilot. Tudo é feito por meio da conta Tesla do proprietário.

Entregas suspensas

O início das entregas da Cybertruck atrasou bastante. Foi uma verdadeira novela. Agora, esta pode ganhar um novo capítulo, com risco de aumento no período de espera para proprietários que estão adquirindo agora a picape - além do um ano e meio informado na concessionária Tesla Gold Coast.

A montadora decidiu nesta terça-feira (16) suspender provisoriamente as entregas da Cybertruck. Desde que o modelo chegou às ruas, há relatos de clientes sobre problemas como ferrugem ao tomar chuva e autonomia menor que a divulgada.

Mas o que levou à suspensão foram as recentes queixas de usuários do X (ex-Twitter), rede social que pertence a Elon Musk, dono da Tesla. A principal é em relação à falha no pedal do acelerador da Cybertruck.