Rod trip nos EUA: 'aluguei um Mustang e fui de Las Vegas ao Grand Canyon'

A melhor maneira de chegar é usar o GPS, seja o do carro alugado (se houver) ou o do próprio smartphone (com planos globais ou chips internacionais). Se você prefere não depender do sinal de internet e o veículo escolhido não tiver navegador a bordo, dá para alugar o equipamento na locadora.

Se for usar Waze ou Google Maps no smartphone, convém salvar o caminho de volta antes de sair de Las Vegas - funcionalidade oferecida pelo segundo app. Isso porque o sinal na reserva do Grand Canyon é inconstante. Minha internet funcionou - uso plano global da Vivo. As demais pessoas do grupo adquiriram um chip virtual - e ficaram sem conexão na saída.

Se optar for fazer paradas, coloque a Hoover Dam como destino no GPS. Se for direto, o ponto final da viagem será o Grand Canyon Skywalk. Usar essa localização é a melhor maneira de chegar à reserva.

Não há grandes restrições a que carro alugar para o passeio, pois as estradas são boas e as vagas para veículos, amplas. Mas, talvez, para quem for parar no estacionamento fechado da Hoover Dam, convenha evitar os muitos grandes, como as tradicionais picapes F-150, Silverado e modelos da Ram

É que o acesso aos andares do estacionamento é um pouco apertado. Carros grandes passam sim - havia alguns parados lá, inclusive imensas minivans. Mas o motorista terá de fazer mais manobras, nesse caso.

Eu aluguei um Ford Mustang conversível. A viagem, no início de abril, foi em um dia com grande variação de temperatura - de 10 a 22 graus centígrados. Então, em alguns períodos, deu para abrir o teto, observar melhor a paisagem e sentir o vento contra o rosto.