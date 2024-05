De Onix a Corolla: 15 carros que estão se dando mal em vendas neste ano

Não dá para ignorar que a mudança de linha prejudicou as vendas desses produtos em março e abril, afetando seus desempenhos em 2024. Mas não foi só isso. A chegada de novos concorrentes impactou os emplacamentos dos três produtos.

No ano passado, o lançamento do Haval H6 e a decolagem no mercado do Song Plus atingiram bastante o Commander. A versão de entrada do primeiro produto, que é da GWM, também compete com Compass e Corolla Cross topo de linha.

Além disso, o Tiggo 7 Sport ganhou uma versão de entrada com preço muito mais baixo que a média do segmento. Vieram ainda concorrentes como Honda ZR-V e Ford Territory. Com essa ebulição na categoria, o líder acaba sofrendo mais.

As vendas do Compass (15.540 unidades) caíram 24% no primeiro quadrimestre deste ano, na comparação com igual período de 2023. O Corolla Cross sofreu menos. Com 13.041 emplacamentos, registrou queda de 9,4%.

Dos três, o mais impactado pela mudança de linha e a chegada de novos concorrentes foi o Commander. Este ano, o SUV soma 4.310 unidades vendidas, 40,3% a menos que no mesmo período de 2023. Com isso, caiu do 28º para o 45º lugar do ranking.

Aqui, vale colocar também o caso da Spin, que neste ano está com vendas de 4.663 unidades, 16,5% a menos que em 2023. Mas há uma boa notícia para o monovolume, que a Chevrolet agora chama de crossover. Abril foi o primeiro mês cheio de vendas da versão atualizada.