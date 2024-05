De Porsche à Kombi: famosos abandonam combustão e se rendem aos elétricos

O 500 surgiu no final dos anos 1950, e foi produzido até meados da década de 1970. Em 2007, veio uma releitura do carrinho, que trouxe ares mais modernos para suas tradicionais linhas - a exemplo do que fez a Volkswagen com o Fusca. Essa mesma geração sobrevive até hoje, na Itália.

Porém, naquele mercado, traz agora apenas conjunto híbrido. Já a nova geração do 500 é 100% elétrica, sem nenhuma versão a combustão. Assim, o caso do modelo da Fiat é semelhante ao do Macan - em que o modelo mais antigo convive com o novo, a bateria.

Na Europa, há também o 500X, com linhas inspiradas nas do hatch, mas feito em outra plataforma. Trata-se da Small Wide, a mesma dos brasileiros Toro, Renegade, Compass, Commander e Rampage. O SUV também é híbrido.

O 500 que surgiu em 2007 passou a ser produzido no México em 2011. Vendido no Brasil, fez muito sucesso por aqui. Mas, com o fim da fabricação do produto no país da América do Norte, a Fiat deixou de importá-lo. Agora, só oferece no mercado nacional a atual geração, elétrica, por R$ 214.990.

