Cadê o texto sobre o Corinthians na Sul-Americana?

Quando o blog pública algum texto que não seja meu, e faz isso com frequência, aparece devidamente assinado e em negrito.

Daí que estávamos José Trajano, Rodrigo Mattos e eu no Cartão Vermelho, do Canal UOL, das 19h30 até quase 21h.

Vi a primeira meia-hora do jogo contra o paraguaio Nacional, um horror, e depois só acompanhei, com o rabo dos olhos e intermitentemente, o fim do primeiro tempo — uma bola na trave de Carlos Miguel.

Cada vez que olhava para a televisão à frente do computador onde fazia o Cartão Vermelho on-line via, já no segundo tempo, Carlos Miguel defendendo bolas difíceis ou até uma impossível.

Vi o gol de Yuri Alberto, anunciei no ar, vi o de Romero, não entendi bem na hora por que foi anulado e, finalmente, vi o 2 a 0 de Matheuzinho, também anunciado com alívio.

Vi mais tarde os melhores momentos, quase todos do fragílimo time paraguaio no Defensores del Chaco às moscas, com mais corintianos que paraguaios.